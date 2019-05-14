قرش, تمزق, ساق, راكب, أمواج, حتى, الموت!,

مزقت سمكة قرش مفترسة ساق راكب أمواج شاب بالقرب من جزيرة لاريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ بالقرب من مدغشقر.

وذكرت صحيفة ذي إنديبندنت، أن الحادث وقع بالقرب من بلدة سان ليو المشهورة بالصيد. ويحظر في هذه المنطقة ركوب الأمواج نظرا لتجمع أسماك القرش فيها.إلا أن الشاب البالغ من العمر 28 عاما لم يعر انتباها لحظر ركوب الأمواج في هذه البقعة ونزل إلى المياه مع أصدقائه لممارسة رياضتهم المفضلة.ولاحظ شهود العيان أن راكب الأمواج اختفى تحت الماء وبقيت لوحة التزلج عائمة على السطح. فهرع 3 من أصدقائه لمساعدته لكنهم لم يستطيعوا سحبه من الماء فعادوا إلى الشاطئ.واستطاع رجال الإنقاذ، في وقت لاحق، من انتشال جثة راكب الأمواج وقد مزقت سمكة القرش ساقه.وتشير السلطات المحلية إلى أن هذا الوقت من العام يشهد الكثير من أسماك القرش من نوع النمر وهي تعد من أكثر الأنواع عدوانية وتشكل خطرا على البشر.