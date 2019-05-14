ريال, مدريد, يتلقى, عرضا, مغريا, للتخلص, من, بيل,

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن أحد أندية الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، قدم عرضا مغريا لضم الويلزي غاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "دون بالون"، أن فريقا صينيا قدم عرضا قيمته 120 مليون يورو للاستفادة من خدمات اللاعب الويلزي، مشيرة إلى أن صاحب 29 عاما سيتقاضى 30 مليون يورو سنويا، في حال انتقاله إلى الصين.ويرغب بيل في العودة إلى الدوري الإنجليزي الذي تألق فيها قبل الانضمام للريال، لكن العرض الذي قدمه فريقه السابق توتنهام لا يرقى لمستوى تطلعات اللاعب.وخاض بيل 29 مباراة فقط مع ريال مدريد في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل 8 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، وبات اللاعب عالة على الفريق بسبب تذبذب مستواه وكثرة إصاباته.تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية، كشفت في وقت سابق، أن ريال مدريد سيعلن نهاية الشهر الحالي إتمام صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، ليحل محل بيل.