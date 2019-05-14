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"واتساب" تختبر خاصية جديدة على غرار "فيسبوك ماسنجر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يختبر حاليا ملصقات رسوم متحركة، تماما مثل تلك المستخدمة في تطبيق "فيسبوك ماسنجر".



وذكر موقع " 9to5google" التقني، الجمعة، أن النسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق، والمخصصة للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" تحتوي ملصقات متحركة.


وكان "واتساب" اختبر في الماضي هذه الملصقات، لكنه توقف عن تطويره.


وعلى الرغم من أن رموز GIF المرحة متحركة، إلا أنها لا تعمل تلقائيا ويجب التعامل معها مثل بقية الملفات، أي يجب النقر عليها لتشغيلها.


وستعمل الرموز المتحركة الجديدة بمجرد استلامهما من قبل المستخدمين، وستعمل تلقائيا في الهواتف والحواسيب التي يمكن إرسال الملصقات عبرها أيضا.


ومن غير الواضح متى سيتم الإصدار الرسمي لهذا الخاصية الجديدة، إلا أن الموقع التقني توقع أن يتم قريبا نظرا إلى أنه صغير نسيا




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