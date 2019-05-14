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دراسة تفسر علاقة الأطعمة الغنية بالدهون بالاكتئاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية في جامعة غلاسكو في أسكتلندا عن وجود صلة سببية مباشرة بين تناول نظام غذائي غني بالدهون والاكتئاب.



وأوضح البحث الجديد الذي نشر في مجلة الطب النفسي كيف أن بعض الدهون الغذائية يمكن أن تدخل إلى الدماغ، وتعطل مسار إشارات محددة في منطقة ما تحت المهاد، وبالتالي تحفز علامات الاكتئاب.


ولاحظ العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة قوية بين السمنة والاكتئاب.


وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن الاثنين مرتبطان ببساطة من خلال صلات نفسية واضحة، إلا أن بعض الدراسات بدأت تشير إلى أن الارتباط ربما يكون مدعومًا بآليات بيولوجية.


ووجدت دراسة عام 2018 أن الفئران التي أعطيت نظام غذائي غني بالدهون أظهرت سلوكيات اكتئابية قبل إعطائها مضادات حيوية لتعود إلى طبيعتها.


واستنتجت هذه الدراسة أن الوجبات الغذائية عالية الدهون قد تزرع مجموعات معينة من بكتيريا الأمعاء التي لديها القدرة على إحداث تغييرات كيميائية عصبية تؤدي إلى أعراض الاكتئاب.




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