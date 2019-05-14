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ام الفحم - ضبط بندقية من نوع كارلو واعتقال شابين



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جاء في بيان صادر عن  المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : خلال نشاط ميداني للشرطة بهدف الحفاظ عل الأمن العام، والحد من ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية من قبل عناصر إجرامية وعناصر أخرى، عثرت الشرطة هذا الصباح في مدينة ام الفحم على سلاح غير قانوني من نوع كارلو وذخيرة.



تم توقيف صاحب المنزل (23 عام) وأخيه (21 عام)، على ذمة التحقيق وهذا الصباح سيحال المشتبهين الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما.


التحقيق في القضية مستمر


*ستواصل شرطة إسرائيل العمل على مدار الساعة بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية من أجل الحفاظ على سلامة المواطن المعياري وأمنه ، وسوف تواصل أنشطتها الحازمة في مجال الأسلحة من أجل ضمان الحياة الآمنة للجمهور الممتثل للقانون*.




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