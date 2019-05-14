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اتهام شاب 31 عاما من الرينة بحرق سيارة من نوع جيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب 31 عاما من قرية الرينة  لاضرامه النيران في سيارة رباعية الدفع من نوع جيب في احد احياء بلدة الرينة .



وافيد ان الحادث وقع قبل اسبوع ونصف، وقد قام المتهم بحرق السيارة بواسطة قداحة ، واشغل النار داخل السيارة وانتظر حتى انتشرت النيران في السيارة ، ومن ثم اغلق باب السيارة ولاذ بالفرار.


احد الجيران شاهد النيران تلتهم السيارة  وعلى الفور توجه لصاحب السيارة وقاما بإخماد الحريق معا .




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