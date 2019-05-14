اتهام, شاب, 31, عاما, من, الرينة, بحرق, سيارة, من, نوع, جيب,

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أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...
سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...
فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...
اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...
ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...
قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...
اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...
أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...
أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...
قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...