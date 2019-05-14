اتهام, شاب, 31, عاما, من, الرينة, بحرق, سيارة, من, نوع, جيب,

قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب 31 عاما من قرية الرينة لاضرامه النيران في سيارة رباعية الدفع من نوع جيب في احد احياء بلدة الرينة .

وافيد ان الحادث وقع قبل اسبوع ونصف، وقد قام المتهم بحرق السيارة بواسطة قداحة ، واشغل النار داخل السيارة وانتظر حتى انتشرت النيران في السيارة ، ومن ثم اغلق باب السيارة ولاذ بالفرار.احد الجيران شاهد النيران تلتهم السيارة وعلى الفور توجه لصاحب السيارة وقاما بإخماد الحريق معا .