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طائرة تهبط على عجلاتها الخلفية فقط في مطار ماندالاي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هبطت طائرة تابعة لخطوط ميانمار الجوية الوطنية اضطراريا في مطار ماندالاي الدولي، الأحد، باستخدام عجلاتها الخلفية فقط، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي.



ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 82 شخصا، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة، حيث لم يصب أحد بأذى.


ومالت مقدمة الطائرة أثناء هبوطها على عجلاتها الخلفية واحتكت بالمدرج قليلا، مما أدى إلى تطاير الشرر أثناء إيقافها.


وأظهر تسجيل مصور، يبدو أنه صور من قبل أحد الركاب ونشر على الإنترنت، عملية إخلاء عاجلة ومنظمة لركاب الطائرة وأفراد الطاقم، فيما كشف عن تصاعد دخان داخل الطائرة.


وشوهد الركاب وهم يمشون مبتعدين عن الطائرة عبر المطار، بينما بدت على وجوه بعضهم علامات الذعر.


وقال كياو سان، المتحدث باسم المطار، إن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة قبل الهبوط بعدم قدرته على إنزال العجلات الأمامية.


وأوضح بيان على الصفحة الخاصة بشركة الطيران على موقع "فيسبوك"، أن نظام إظهار المحرك وتنبيه الطاقم في الطائرة أشار إلى الفشل في عملية إنزال مجموعة العجلات الأمامية للطائرة.


وحاول الطيار القيام بعملية طوارئ احتياطية لسحب العجلات، لكنها لم تنجح، فيما حلقت الطائرة مرتين قرب برج التحكم للتحقق بصريا مما إذا كانت العجلات قد تم إنزالها أم لا.


وأوضح البيان أن قائد الطائرة اتبع إجراءات الطوارئ بتفريغ الوقود لتقليل الوزن عند الهبوط، كما قام بهبوط آمن.




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