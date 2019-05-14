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نصائح الصحة العالمية لسحور مثالي برمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتناول سحور صحيّ، غني بالعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم طوال فترة الصيام.



وذكرت المنظمة، في إفادة أصدرتها مؤخرا عن الغذاء الصحي في رمضان، أن وجبة السحور مهمة لجميع الصائمين، وخاصة كبار السن والمراهقين والحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال الراغبين في الصيام.


ونصحت المنظمة بأن تتضمن وجبة السحور الخفيفة والصحية، خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبر أو لفائف الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.


كما يجب أن تتضمن الوجبة، وفق المنظمة، أطعمة غنية بالبروتينات مثل منتجات الألبان كالجبن خفيف الملح واللبن أو الزبادي، بالإضافة إلى البيض، وطبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو الذي يعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.


وأوصت المنظمة بعدم الإفراط في تناول الطعام، لأن ذلك يسبب الحرقة والشعور بعدم الارتياح، كما نصحت بتناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة لاحتياجك، لعدم الشعور بالتخمة التى تحدث نتيجة امتلاء الجهاز الهضمى بالهواء أو الغازات.




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