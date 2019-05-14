أمريكا, تمنع, حنان, عشراوي, من, رؤية, ابنتها, وأحفادها,

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الاثنين رفض طلبها الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية وواشنطن.

وقالت عشراوي على موقع تويتر، إن طلبها "رُفض دون مبررات".وأضافت في سلسلة تغريدات "لقد تجاوزت سن السبعين وأنا جدة؛ أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات؛ كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".وأضافت "قابلت (وحتى تفاوضت) مع كل وزراء الخارجية الأميركيين منذ (جورج) شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش (ما عدا الإدارة الحالية)".وقالت في تصريحات صحفية سابقة إنها المرة الأولى التي يُرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها.وأضافت: "أسافر إلى هناك ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة".وتنشط عشراوي وهي وزيرة سابقة، في المجال السياسي منذ عقود وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام جوقة الشرف الفرنسي.