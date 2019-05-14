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محرز يوضح موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسم الجزائري، رياض محرز، مستقبله مع مانشستر سيتي، بعد الفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال رياض، إنه لا يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي، بحثا عن فترة أطول من اللعب، بعدما ساعد فريق المدرب بيب جوارديولا في إحراز اللقب يوم الأحد الماضي.


ودخل محرز، الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ سيتي منذ عام واحد عندما انضم له مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني (77.78 مليون دولار)، التشكيلة الأساسية لسيتي 14 مرة فقط في الدوري، في ظل رغبة جوارديولا في البدء برحيم سترلينج وبرناردو سيلفا أو ليروي ساني في الجناحين.


وأحرز اللاعب الجزائري 7 أهداف في الدوري وصنع 4 هذا الموسم، وهز الشباك خلال الانتصار 4-1 أمام برايتون في اللقاء الحاسم للقب يوم الأحد.


وقال للصحفيين، إنه لا يخجل من المنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية.


وتابع: "أنا سعيد جدا هنا. لن أذهب إلى مكان آخر لأني لا ألعب". 


وواصل: "هذا جزء من اللعبة. أحتاج إلى أن أكون قويا وأبقى كذلك. هذا جزء من شخصيتي".


وأكد محرز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين عندما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري موسم 2015-2016، أنه كان يدرك مدى صعوبة اللعب في التشكيلة الأساسية الرائعة لسيتي.


وكان سيتي قد أحرز أيضا لقب الدوري الموسم الماضي برصيد قياسي بلغ 100 نقطة حيث فاز في 32 مباراة وأحرز 106 أهداف.


وأضاف محرز: "ليس من السهل الدخول في فريق متجانس ومميز.. هذه التشكيلة فعلت كل شيء الموسم الماضي".


وتابع: "كنت أدرك أن الأمر لن يكون سهلا في عامي الأول لكني أشعر بثقة كبيرة في نفسي وليس لدي أي شكوك في إمكانياتي".


وستكون الفرصة متاحة أمام سيتي، الذي أحرز أيضا لقب كأس الرابطة هذا الموسم، لتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية في إنجلترا حيث يواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل.




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