هدم, العراقيب, للمرة, الـ144,

هدمت آليات وجرافات ، صباح اليوم الثلاثاء، مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ144 على التوالي.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وبعض الأخشاب والنايلون، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى.