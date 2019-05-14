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الشرطة تطرد المعتكفين في"الأقصى" لليلة الثالثة على التوالي



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 طردت شرطة القدس ، الليلة، المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.



وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من ضباط وعناصر الشرطة الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وتوجهت مباشرة الى أمام المصلى القبلي وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد.


وكانت الأوقاف الاسلامية فتحت الليلة قبل الماضية، مسجد المأذنة الحمراء بحارة السعدية المتصلة بالمسجد المبارك للمعتكفين الذين طردوا من الأقصى المبارك.




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