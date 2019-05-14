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الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي
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2019-05-23 11:12:39
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2019-05-23 10:37:41
وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية
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2019-05-23 09:46:04
اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6
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2019-05-23 09:47:50
دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه
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2019-05-23 09:43:51
الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء!
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2019-05-23 09:42:17
منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة
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2019-05-23 09:36:32
الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد
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2019-05-23 09:35:25
الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا
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2019-05-23 09:33:43
كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان
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2019-05-23 09:32:54
عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال
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2019-05-23 09:31:53
بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين
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2019-05-23 06:23:25
الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل
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2019-05-23 06:20:32
روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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فيضانات غامرة تغرق باراغواي
2019-05-14 08:41:22
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فيضانات غامرة تغرق باراغواي
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