نادين, نسيب, نجيم, تحضر, مفاجأة, لمحبيها, المصريين, ما, هي؟,

شكرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ المشاهدين المصريين الذين يتابعون مسلسلها "خمسة ونص" الذي تلعب بطولته الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار بعد ان وصلها عدد كبير من رسائلهم المعبرة عن اعجابهم بهذا العمل فردت : شكراً كتير كتير على محبتكم وتحية لمصر وللشعب المصري والصحافة...

أما المفاجأة كانت اعلانها عن تقديم عمل مصري او فيه مشاركة مصرية وقالت: وإن شاء الله بيكون الي عمل السنة المقبلة بمصر... بعتز بمحبتكم