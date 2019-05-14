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سان جيرمان يرصد 200 مليون يورو لضم ثلاثي الريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، عن سعي باريس سان جيرمان، لإبرام 3 صفقات دفعة واحدة، من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تراقب الثلاثي جاريث بيل، إيسكو، وتوني كروس، لمحاولة ضمهم في الصيف.


وأضافت: "الثلاثي أصبح أولوية لهنريك المدير الرياضي لباريس، والنادي مستعد لدفع 210 ملايين يورو لضم الثلاثي، حيث يُقدر النادي الفرنسي كروس بـ80 مليون، وإيسكو بـ60 مليون يورو، وبيل بـ70 مليون يورو".


وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ إدارة باريس، تنوي التخلي عن الثنائي إدينسون كافاني، وجوليان دراكسلر بناء على رغبة المدير الفني توخيل.


يُذكر أن جاريث بيل خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، كما أن المستوى الذي ظهر به كروس، وإيسكو، لا يدعو إلى التفاؤل باستمرارهما في الموسم المقبل.




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