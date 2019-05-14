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البحرية الإيرانية: جاهزون للرد على أي تهديد أميركي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعتبر قائد القوة البحریة في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، أن "إيران مستعدة للرد على أي تهديدات سواء من جانب أميركا أو أي دولة أخرى".



ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد اعتبر خانزادي في كلمة له ، أن "إرسال حاملة الطائرات الأمیركیة إلى الخلیج مجرد استعراض مخادع".


وطالب خانزادي بتسديد الأميركيين دينهم إزاء استهداف المدمرتین الإيرانيتين "سهند" و"سبلان" والبارجة قاذفة الصواريخ "جوشن" في 18 نیسان / أبریل عام 1988 في إشارة إلى العمليات التي شنتها آنذاك القوات الأميركية ضد البحرية الإيرانية ردا على قيام الأخيرة بتلغيم الخليج العربي أثناء الحرب الإيرانية العراقية وإصابة سفينة حربية أميركية.


ودعا قائد بحرية الجيش الإيراني القوات الأمیركیة إلى مغادرة المنطقة وشدد خانزادي على أن المرشد خامنئي، قال كلمة الفصل وهي أن "الحرب لن تقع وفیما لو وقعت فإننا جاهزون لها ولن نتفاوض مع أحد".


وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، قوله بجلسة مغلقة في البرلمان الإيراني صباح الأحد، إن "الحرب الأميركية ضد إيران غير ممكنة لأن أميركا لا تملك القدرة والجرأة على شن الحرب ضد إيران، مضيفاً: مع ذلك فإننا "جاهزون لحدوث حرب محتملة".




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