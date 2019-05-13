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ديل بييرو: قيادة كونتي لإنتر ميلان "خطوة غريبة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس السابق، أنَّ تولي أنطونيو كونتي، القيادة الفنية لإنتر ميلان، خطوة غريبة.

وقال ديل بييرو، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "كونتي إلى إنتر؟ من وجهة نظر رياضية سيكون الأمر غريبًا بالنظر إلى ماضيه، لكننا نتحدث مع مدير فني محترف، وفريق لديه إمكانيات كبيرة".
وأضاف: "مع وجود ماروتا، لن أتفاجأ بتولي كونتي تدريب إنتر ميلان كخطوة، والأجواء الجيدة متاحة، كما أن صرامة كونتي وطريقة لعبه يمكن أن تساعد الإنتر".
يُذكر أن كونتي سبق وتولى تدريب يوفنتوس، وبعدها قاد المنتخب الإيطالي، ثم رحل إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي حيث توج مع البلوز بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وارتبط اسم كونتي، خلال الفترة الأخيرة، بالعديد من الأندية، لكن مؤخرًا أفادت تقارير صحفية، بأنه اقترب من تولي تدريب إنتر ميلان. 
ديل بييرو: قيادة كونتي لإنتر ميلان "خطوة غريبة"




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