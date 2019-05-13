افطار, رمضاني, خيري, برعاية, مجلس, محلي, الرينة, لدعم, مرضى, السرطان,

تحت رعاية رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل بصول وقسم الرفاه الاجتماعي في المجلس المحلي بالمشاركة مع جمعية اشواق الربيع لدعم مرضى السرطان ، أقيم في قاعة ادم في الرينة مساء اليوم الاثنين إفطار رمضاني خيري لدعم مرضى السرطان ، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل لدعم مرضى السرطان.

شارك في الإفطار المئات من رجال الاعمال والمرضى وعائلاتهم ، حيث اجتمع الحضور على وجبة افطار باجواء اخوية مميزة.

وفي كلمته شكر رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول جميع الحضور وقسم الرفاه الاجتماعي وقسم الشبيبة في المجلس المحلي وجمعية اشواق الربيع على التعاون والعمل على انجاح هذا العمل الخير.

كما وتعهد رئيس المجلس المحلي على استمراره على دعم مرضى السرطان على مدار السنين وانه على استعداد للمشاركة في أي مشروع خيري يدعم المرضى ، كما وشدد على انه على الصعيد الشخصي ايضا سيستمر بدعم هذا المشروع سنويا في قاعة ادم التابعة للعائلة كتبرع لهذا المشروع الخيري.

اما رئيس جمعية اشواق الربيع عدنان عطالله شكر في كلمته الحضور واثنى على عمل مجلس المحلي الرينة مؤكدا انها المره الاولى التي يقوم بها مجلس محلي بتبني مثل هذه المشاريع ، كما وشكر مدير قسم الرفاه الاجتماعي أمين ريناوي ومديرة قسم الشبيبة احلام معامره على دعمهم ومساهمتهم بانجاح هذا اليوم.





مدير قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس محلي الرينة أمين ريناوي تحدث عن عمل القسم وشكر جميع من ساهم بإنجاح المشروع ، وتطرق الى عمل القسم ودعمه للمرضى وعائلاتهم والخدمات التي يقدمها القسم.