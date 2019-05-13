أعلن الجيش الاسرائيلي أنه بدأ في نشر منظومة الدفاع الصاروخية "القبة الحديدية" في جميع أنحاء في اسرائيل، مع التركيز على منطقة "جوش دان" في محيط تل ابيب، ومنطقة الجنوب، وجاء ذلك قبل أحداث مسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن"، وقبل يوم من ذكرى النكبة الفلسطينية، التي ستعقد يوم الثلاثاء في تل أبيب، وذلك تحسبًا من إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" .

ووفقًا للتقرير، سيبقى جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم في الجولة الأخيرة من التصعيد مع فصائل المقاومة في قطاع غزة بداية الأسبوع الماضي لبعد مسابقة الأغنية الأوروبية.وفي وقت سابق، هددت حركة حماس بتعطيل حفل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" من خلال الصواريخ التي ستطلق على تل أبيب خلال المسابقة إذا "لم تستجب إسرائيل لمطالبها" وجاء ذلك في شريط فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعية.