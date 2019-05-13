ريفلين, يمنح, نتنياهة, مهلة, اخرى, لتشكيل, الحكومة, الجديدة,

استجاب رئيس الدولة رؤوبين رفلين لطلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منحه مهلة زمنية اضافية عن المهلة الاولى وذلك لاتمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وتصل المهلة الجديدة الى اربعة عشر يوما.

وكان رفلين قد استقبل صباح اليوم نتنياهو في مقر رؤساء اسرائيل في القدس حيث أطلع رئيس الوزراء ريفلين على اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الائتلافية .

ويشار الى انه بحسب قانون اساس - الحكومة فان المكلف بتشكيل الحكومة يُمنح في بداية الامر مهلة ثمانية وعشرين يوما لاتمام ذلك، وفي حال تعذره، يخول القانون رئيس الدولة الصلاحية لتمديد هذه الفترة بأربعة عشر يوما اخرى للقيام بذلك .