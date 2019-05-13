عودة:, يجب, القضاء, على, عصابات, الإجرام, والسلاح, غير, المرخّص,

طرح النائب أيمن عودة في خطابه اليوم في الهيئة العامّة في الكنيست موضوع العنف والجريمة المنظّمة في المجتمع العربي، مشدّدًا على الفرق في تعامل الشرطة مع الجريمة والإمساك بالمجرم بحسب هوية الضحيّة.

فكل طفل عربي يعلم متيقّنًا، أنه حين تكون الضحيّة عربيّة تتغافل الشرطة عن أداء دورها في الإمساك بالمجرم، بينما تكون من أكفئ أجهزة الأمن حين تكون الضحيّة يهودية.وفي حديثه أمام الكنيست قال عودة: "جدوا الفرق: يوم الثلاثاء الساعة ٢٢:٣٥ جرى إطلاق نار في العفولة. يوم الثلاثاء ٢٣:٤٠ الشرطة تعتقل مشتبهيْن.يوم الثلاثاء مقتل توفيق زهر من الناصرة. حتى الآن الشرطة لم تعلن عن شيء!"وأضاف عودة: "٧٠٪؜ من السلاح غير المرخّص بأيدي المواطنين العرب يأتي من الجيش. والشرطة تتغافل!نلتزم أمام شعبنا أن نضع كل الجهود والطاقات أجل الانتصار على عصابات الإجرام المنظّم والسلاح غير المرخّص."