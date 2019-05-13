ثلث, سكان, المجتمع, العربي, فقط, يضعون, أنظمة, أمان, السيارة, على, رأس, قائمة, أولوياتهم, عند, شراؤها,

جاء في بيان صادر عن جمعية أور ياروك:"من الواضح والمعروف أن أنظمة سلامة السيارة تنقذ الأرواح عندما يكون وجودها في السيارة في كثير من الحالات فرقًا بين الحياة والموت. على الرغم من ذلك, فإن 34٪ فقط من سكان المجتمع العربي يضعون ذلك في مقدمة أولوياتهم عند شراء سيارات جديدة, وفقًا لمسح جديد أجرته جمعية أور ياروك من خلال معهد استطلاعات الرأي "مأݘار موحوت"

تم تصميم هذا المسح لدراسة مسألة أنظمة السلامة المتقدمة للسيارات, ووعي الجمهور بأهميتها في الحد من حوادث الطرق والاستعداد لشراء أنظمة السلامة المنقذة للحياة.يظهر الاستطلاع الذي أجري بين سكان المجتمع العربي أن:وضع ثلث المستطلعين (34٪) سلامة السيارة على رأس سلم الأولويات بينما وضع 28٪ مسألة استهلاك الوقود في أعلى سلم الأولويات و- 25٪ سعر السيارة.80٪ من المستطلعين في المجتمع العربي ليس لديهم نظام فرامل ذاتي (أو لا يعلمون بوجوده)- و 65 ٪ لا يوجد لديهم نظام في السيارة للإنذار عن بعد والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي), 35 ٪ ليس لديها نظام استشعار عكسي, 83 ٪ ليس لديهم نظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة في سياراتهم. -عند سؤالهم عما إذا كانوا سيقومون بتثبيت أنظمة في مركباتهم مقابل تكلفة مالية :جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد - أعطى 61 ٪ من المستطلعين في المجتمع العربي درجة إيجابية عالية (6-10), و- 11 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد - أعطى 55 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريًا –أعطى 50٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6 -10), و- 6٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.وقال إيرز كيتا, المدير العام لجمعية أور ياروك: "المركبات التي لديها أنظمة أمان يمكن أن تحدث فرقًا بين الحياة والموت وبالتالي يتعين على وزارة النقل والسلامة على الطرق تشجيع الجمهور على شراء مثل هذه الأنظمة من خلال توفير الحوافز الاقتصادية وخاصة الأنظمة المستقلة التي تعوض أخطاء السائقين. في الوقت نفسه, يجب وضع معيار أمان جديد للسيارات الجديدة كما تفعل العديد من الدول الأوروبية لضمان عدم مرور المركبات غير الآمنة ببساطة على الطرق الإسرائيلية. بالإضافة إلى زيادة الوعي بالقيادة الآمنة ينبغي زيادة الوعي العام بأهمية أنظمة سلامة السيارات من أجل زيادة استيعابها في أساطيل المركبات, مما يقلل من حوادث الطرق وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".الأولوية في شراء سيارة – فقط ثلث المجتمع العربي يضع السلامة في سلّم الأولوياتالمجتمع العربي: وضع ثلث المستطلعين (34٪) سلامة السيارة على رأس سلّم الأولويات, و- 28٪ وضعوا مسألة استهلاك الوقود على رأس سلّم الأولويات و-25٪ لسعر السيارة.المجتمع اليهودي: نصف (49٪) من المستطلعين يعطون الأولوية لسلامة السيارة, و- 23٪ يضعون استهلاك الوقود على رأس سلّم الأولويات و- 18٪ لسعر السيارة.65٪ من المستطلعين من المجتمع العربي ليس لديهم نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي):المجتمع العربي: نظام فرامل ذاتي – 80 ٪ من السكان ليس لديهم في سيارتهم مثل هذا النظام (أو لا يعلمون بوجوده), نظام إنذار للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي) 65 ٪ ليس لديهم مثل هذا النظام, نظام استشعار عكسي – ونظام استشعار عكسي - 35 ٪ غير موجود في سيارتهم, ونظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة – 83 ٪ ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم.المجتمع اليهودي: نظام فرامل ذاتي – 76 ٪ من السكان ليس لديهم في سيارتهم مثل هذا النظام (أو لا يعلمون بوجوده), نظام إنذار للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي), 52٪ ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم, نظام استشعار عكسي – 22 ٪ غير موجود في سيارتهم, ونظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة -94٪ ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم.61 ٪ من المستطلعين من المجتمع العربي سيقومون بتثبيت جهاز استشعار عكسي في سيارتهم و- 55 ٪ سيقومون بتثبيت نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار:المجتمع العربي:جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد - أعطى 61 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 11 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد - أعطى 55 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريا – أعطى 50 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.المجتمع اليهودي:جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد - أعطى 48 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 35 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد - 49 ٪ من المستطلعين أعطوا درجة إيجابية عالية (6-10), و- 20 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم. نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريا – أعطى 43 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 4 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.أجريت الدراسة في أبريل 2019 من خلال استطلاع على الإنترنت باستخدام لوحة كبيرة ثابتة. من بين المشاركين 506 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق, من اليهود والعرب, الذين يشكلون عينة قطرية نموذجية من سكان دولة إسرائيل. خطأ أخذ العينات بالنسبة إلى التقديرات المختلفة هو 4.4 ٪