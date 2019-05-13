تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثلث سكان المجتمع العربي فقط يضعون أنظمة أمان السيارة على رأس قائمة أولوياتهم عند شراؤها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن جمعية أور ياروك:"من الواضح والمعروف أن أنظمة سلامة السيارة تنقذ الأرواح عندما يكون وجودها في السيارة في كثير من الحالات فرقًا بين الحياة والموت. على الرغم من ذلك, فإن 34٪ فقط من سكان المجتمع العربي يضعون ذلك في مقدمة أولوياتهم عند شراء سيارات جديدة, وفقًا لمسح جديد أجرته جمعية أور ياروك من خلال معهد استطلاعات الرأي "مأݘار موحوت"

 
تم تصميم هذا المسح لدراسة مسألة أنظمة السلامة المتقدمة للسيارات, ووعي الجمهور بأهميتها في الحد من حوادث الطرق والاستعداد لشراء أنظمة السلامة المنقذة للحياة.
 
يظهر الاستطلاع الذي أجري بين سكان المجتمع العربي أن:
وضع ثلث المستطلعين (34٪) سلامة السيارة على رأس سلم الأولويات بينما وضع 28٪ مسألة استهلاك الوقود في أعلى سلم الأولويات و- 25٪ سعر السيارة.
 80٪ من المستطلعين في المجتمع العربي ليس لديهم نظام فرامل ذاتي (أو لا يعلمون بوجوده)- و 65 ٪ لا يوجد لديهم نظام في السيارة للإنذار عن بعد والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي), 35 ٪ ليس لديها نظام استشعار عكسي, 83 ٪ ليس لديهم نظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة في سياراتهم. -
عند سؤالهم عما إذا كانوا سيقومون بتثبيت أنظمة في مركباتهم مقابل تكلفة مالية :
جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد - أعطى 61 ٪ من المستطلعين في المجتمع العربي درجة إيجابية عالية (6-10), و- 11 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد - أعطى 55 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريًا –أعطى 50٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6 -10), و- 6٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
 
وقال إيرز كيتا, المدير العام  لجمعية أور ياروك: "المركبات التي لديها أنظمة أمان يمكن أن تحدث فرقًا بين الحياة والموت وبالتالي يتعين على وزارة النقل والسلامة على الطرق تشجيع الجمهور على شراء مثل هذه الأنظمة من خلال توفير الحوافز الاقتصادية وخاصة الأنظمة المستقلة التي تعوض أخطاء السائقين. في الوقت نفسه, يجب وضع معيار أمان جديد للسيارات الجديدة كما تفعل العديد من الدول الأوروبية لضمان عدم مرور المركبات غير الآمنة ببساطة على الطرق الإسرائيلية. بالإضافة إلى زيادة الوعي بالقيادة الآمنة ينبغي زيادة الوعي العام بأهمية أنظمة سلامة السيارات من أجل زيادة استيعابها في أساطيل المركبات, مما يقلل من حوادث الطرق وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".
 
الأولوية في شراء سيارة – فقط ثلث المجتمع العربي يضع السلامة في سلّم الأولويات
المجتمع العربي: وضع ثلث المستطلعين (34٪) سلامة السيارة على رأس سلّم الأولويات, و- 28٪ وضعوا مسألة استهلاك الوقود على رأس سلّم الأولويات و-25٪ لسعر السيارة.
 المجتمع اليهودي: نصف (49٪) من المستطلعين يعطون الأولوية لسلامة السيارة, و- 23٪ يضعون استهلاك الوقود على رأس سلّم الأولويات و- 18٪ لسعر السيارة.
 
65٪ من المستطلعين من المجتمع العربي ليس لديهم نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي):
 المجتمع العربي: نظام فرامل ذاتي – 80 ٪ من السكان ليس لديهم في سيارتهم مثل هذا النظام (أو لا يعلمون بوجوده), نظام إنذار للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي)   65 ٪ ليس لديهم مثل هذا النظام,  نظام استشعار عكسي – ونظام استشعار عكسي - 35 ٪ غير موجود في سيارتهم, ونظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة –  83 ٪ ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم.
  المجتمع اليهودي:  نظام فرامل ذاتي – 76 ٪  من السكان ليس لديهم في سيارتهم مثل هذا النظام (أو لا يعلمون بوجوده),  نظام إنذار للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار (مثل موبيلاي), 52٪  ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم,  نظام استشعار عكسي –  22 ٪ غير موجود في سيارتهم, ونظام الصندوق الأخضر الذي يوفر ردود فعل على القيادة الخطرة -
94٪ ليس لديهم مثل هذا النظام في سيارتهم.
 
 
61 ٪ من المستطلعين من المجتمع العربي سيقومون بتثبيت جهاز استشعار عكسي في سيارتهم و- 55 ٪ سيقومون بتثبيت نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار:
المجتمع العربي:
جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد  - أعطى 61 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 11 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
 نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد  - أعطى 55 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
  نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريا – أعطى 50 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 6 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
المجتمع اليهودي:
 جهاز استشعار عكسي بقيمة 200 شيكل جديد  - أعطى 48 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 35 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
نظام للحفاظ على المسافة والانحراف عن المسار بقيمة 1500 شيكل جديد  - 49 ٪ من المستطلعين أعطوا درجة إيجابية عالية (6-10), و- 20 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.  نظام الصندوق الأخضر بقيمة 20 شيكل جديد شهريا – أعطى 43 ٪ من المستطلعين درجة إيجابية عالية (6-10), و- 4 ٪ لديهم بالفعل مثل هذا النظام في سيارتهم.
 
أجريت الدراسة في أبريل 2019 من خلال استطلاع على الإنترنت باستخدام لوحة كبيرة ثابتة. من بين المشاركين 506 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق, من اليهود والعرب, الذين يشكلون عينة قطرية نموذجية من سكان دولة إسرائيل. خطأ أخذ العينات بالنسبة إلى التقديرات المختلفة هو 4.4 ٪
ثلث سكان المجتمع العربي فقط يضعون أنظمة أمان السيارة على رأس قائمة أولوياتهم عند شراؤها




كلمات متعلقة

ثلث, سكان, المجتمع, العربي, فقط, يضعون, أنظمة, أمان, السيارة, على, رأس, قائمة, أولوياتهم, عند, شراؤها,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة ايناس زريقي شقيقة المرحوم محمد كفر كنا مظاهرة العين دوار ضد العنف الجريمة القتل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com