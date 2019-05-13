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اعتقال مشتبه من ابطن بعد ضبط مختبر لتنمية المخدرات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ضبطت الشرطة مختبر لتمنية المخدرات "هيدرو"واعتقلت شاب يبلغ من العمر 33 عاماً بشبهة تشغيله .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة انه خلال نشاط ضد تنمية المخدرات والتجارة بها , اعتقلت الشرطة شاب من ابطن بشبهة تشغيل مختبر في البلدة , خلال مداهمة المكان تم ضبط عشرات الاشتال بوزن 30 كغم .

الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله غدا الثلاثاء .
اعتقال مشتبه من ابطن بعد ضبط مختبر لتنمية المخدرات




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