اعتقال, مشتبه, من, ابطن, بعد, ضبط, مختبر, لتنمية, المخدرات,

ضبطت الشرطة مختبر لتمنية المخدرات "هيدرو"واعتقلت شاب يبلغ من العمر 33 عاماً بشبهة تشغيله .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة انه خلال نشاط ضد تنمية المخدرات والتجارة بها , اعتقلت الشرطة شاب من ابطن بشبهة تشغيل مختبر في البلدة , خلال مداهمة المكان تم ضبط عشرات الاشتال بوزن 30 كغم .الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله غدا الثلاثاء .