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مصرع عماد شلبي من اكسال في حادث طرق مروع على مدخل دبورية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي عماد شلبي من اكسال (51 عاماً) مصرعه وأصيب شابين أخرين في حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين عصر اليوم الاثنين مدخل بلدة دبورية .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت على الفور وفاة رجل وقامت بنقل شابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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