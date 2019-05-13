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بيرلو: ضم نجم الريال يضمن ليوفنتوس دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نصح الإيطالي أندريا بيرلو، فريقه السابق يوفنتوس، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا في المستقبل.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لكي تفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تضم إيسكو، هذا رأيي".
وأضاف "في الأشهر الأخيرة، خط وسط يوفنتوس كان لا بد أن يتحسن، أليجري ربما شعر بقلة الجودة في منتصف ملعبه، لقد اشترى كريستيانو رونالدو، لكنه لم يعرف كيفية إيصال الكرة إليه، لاعبو خط الوسط مهمون للوصول للخطوة الأخيرة والتسجيل".
وتابع "ماورويسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، يعد مدربًا عصريًا، قدم الكثير في الدوري الإنجليزي، مدرب عصري ليس بمعنى بناء اللعب فقط، لكن في كل شيء أيضًا، جاء من كرة القدم الإسبانية، إنه خليط من مجموعة أشياء عديدة". 
وفشل يوفنتوس في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام، بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.
بيرلو: ضم نجم الريال يضمن ليوفنتوس دوري الأبطال




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