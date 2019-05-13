مشتبه, من, الناصرة, باع, 220, خروفاً, وقدم, شكوى, للشرطة, أنها, سرقت,

اعتقلت الشرطة أمس الاحد مشتبه من سكان الناصرة بقيامه بتقديم شكوى في الشرطة عن سرقة 220 خروفاً وكان قد قام بييعهم .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود , يوم السبت الاخير تلقت الشرطة بلاغاً من مواطن من الناصرة أنه سرق منه 220 خروفاً يقوم بتربيتهم في كفار باروخ, وتم نقل المشتبه للمستشفى بعد ان شعر بالمرض بعد تقديم الشكوى .في تحقيق الشرطة الأولي تبين أن الحديث عن احتيال من قبل المشتبه , ضابط التحقيقات في حرس الحدود المختص في القضايا الزراعية قال:"منذ أن تلقينا البلاغ يوم السبت باشرنا التحقيق ووصلنا الى بلدة رأس علي وعثرنا على القطيع".وأضاف البيان تم العثور على 114 خروفاً وليس 220 كما ادعى المشتبه وكان قد قام ببيعهم وقدم شكوى بالسرقة للتهرب من ديون.أمس الاحد بعد أن تم تحرير المشتبه من المستشفى تم التحقيق معه واطلاق سراحه للحيس المنزلي , اما القطيع الذي عثر عليه تم تحويله لطرف ثالث للحفاظ عليه حتى انتهاء التحقيق .