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ضبط بندقية من طراز M-16 داخل منزل في مدينة الناصرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تعمل شرطة إسرائيل بشكل متواصل ومبادر به لضبط الوسائل القتالية والأسلحة غير القانونية على مختلف انواعها وعلى إحالة الجناة الى العدالة من خلال نشاطها المستمر  لمكافحة العنف في المجتمع العربي عمومًا ، والحد من استخدام الأسلحة  غير القانونية الواسع لحل الصراعات وفي الأنشطة الإجرامية على وجه الخصوص.

خلال يوم أمس ، قام افراد الشرطة  بظبط بندقية من طراز M-16 بقيمة 70،000 شيكل في مدينة الناصرة. تم إلقاء القبض على ستة مشتبهين ، تمت إحالتهم صباح هذا اليوم إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
ضبط بندقية من طراز M-16 داخل منزل في مدينة الناصرة




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