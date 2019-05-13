مُسن, عربي, من, إحدى, قرى, الجليل, للشرطة, :, انا, من, قتل, الجندية, رحيل, هيلير, قبل, أكثر, من, 45, عامًا!,

قام مواطن من إحدى القرى العربية بالجليل، بسنوات السبعين من عمره، بتسليم نفسه يوم أمس في محطة شرطة كرميئيل، والاعتراف بإقدامه على جريمتي قتل، الأولى في عام 1970 حيث ادعى انه قتل مواطنًا من الرامة، والثانية 1974 حيث ادعى انه قتل الجندية رحيل هيلير.

وكانت الجندية هيلير قد قتلت عام 1974، عثر عليها في منطقة الشاطئ جنوبي حيفا، وتم اتهام مواطن من عكا وسجن اثر هذا الاتهام، وبعد ذلك ثبتت براءته وأفرج عنه وتم تعويضه بمبلغ مالي، وبقي لغز القتل غامضًا . أما القتيل الآخر من الرامة فما زال لغز وفاته غامضًا منذ الوفاة عام 1970.