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لابيد يدعو مندلبليت الى تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو



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دعا القطب في كاحول لافان يائير لابيد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الى الغاء جلسة الاستماع التي من المتوقع ان تجرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والى تقديم لائحة اتهام ضده فورا. 



وقال لابيد في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم ان ما من مشتبه فيه اخر في الدولة، كان سيحظى بمثل هذا التعامل مثل ما يحظى به نتنياهو.




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