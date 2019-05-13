تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف وسيلة للإنقاذ من مرض رئوي مميت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تمكن علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية من ابتكار طريقة لتجديد الرئات المزروعة، التي ستساعد على إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في مرحلتها النهائية.



ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين استخدموا تقنية الدورة الدموية المتقاطعة في الخنازير التي يمكن أن تدعم عمل الرئتين مدة 36 ساعة متتالية. هذه الفترة الزمنية تسمح للأطباء بإجراء عمليات إضافية مكرسة لإصلاح الأنسجة لعملية الزرع اللاحقة.


كما تسمح هذه الطريقة بتحسين حالة الرئتين المتضررة نتيجة اشتفاف (تهوية)  محتويات المعدة والمجاري التنفسية. سابقا كان على الأطباء خلال ست ساعات تحديد صلاحية الرئتين للزرع، وهذا الوقت غير كاف للقيام بجميع عمليات الإصلاح. يخطط الباحثون إلى توسيع هذه الفترة (36 ساعة) إلى أيام وحتى أسابيع.




كلمات متعلقة

اكتشاف, وسيلة, للإنقاذ, من, مرض, رئوي, مميت,

تابعونــا

كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ 2019-05-23 | 11:28:12

لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون 2019-05-22 | 17:00:16

تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...

مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا 2019-05-22 | 14:55:37

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...

ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ 2019-05-22 | 13:30:34

كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...

أعراض وجود الحصى في الكلى أعراض وجود الحصى في الكلى 2019-05-22 | 10:40:43

أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...

الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف 2019-05-21 | 14:50:41

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...

طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان 2019-05-21 | 12:40:04

قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...

اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم 2019-05-21 | 10:45:56

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...

للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين 2019-05-20 | 22:53:57

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...

ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال 2019-05-20 | 20:36:49

أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدمصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي بثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاريطلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com