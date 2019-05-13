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ماذا حدث لإبن تيم حسن من نادين نسيب نجيم في الجزء الثالث من الهيبة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



العديد من الأسئلة حول ابن جبل شيخ الجبل (​تيم حسن​) من عليا (​نادين نسيب نجيم​) وأين أصبح في الجزء الثالث من المسلسل "​الهيبة​-الحصاد"، خصوصاً انه ظهر في المشهد الاخير من الجزء الاول من المسلسل، ولم نره في الجزء الثالث، علماً أن عليا سافرت مع ابنها من شقيق جبل.



ويبدو أن العدد الاكبر من المشاهدين لم ينتبه لأول مشهد من الجزء الثالث بحيث برر صناع العمل بأن آخر مشهد لتيم ونادين كان حلماً يراود تيم وهو في المستشفى، ويمكن أن تعودوا لمشاهدته في الحلقة الاولى من "الهيبة-الحصاد".




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