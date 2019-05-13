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تمديد اعتقال مشتبه من طوبا الزنغرية بتسميم 8 نسور في الجولان والتسبب بنفوقها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في طبريا اليوم الاثنين وحتى يوم الاربعاء فترة اعتقال شخص في الاربعينات من عمره من سكان بلدة طوبا زنغرية بشبهة التسبب بنفوق 8 نسور برية في الجولان بعد تسميمها .



وتم اعتقال المشتبه به امس الاحد من قبل سلطة جماية الطبيعة حيث تم تقديمه اليوم للمحكمة وتقرر تمديد اعتقاله .

وأفيد ان المشتبه قام بتسميم النسور على ما يبدو ووفقا للشبهات عن طريق ادخال السم لبقرة ورميها في المكان وعندما هبطت النسور لتآكل تسممت هي الأخرى




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