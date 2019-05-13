تمديد, اعتقال, مشتبه, من, طوبا, الزنغرية, بتسميم, 8, نسور, في, الجولان, والتسبب, بنفوقها,

مددت محكمة الصلح في طبريا اليوم الاثنين وحتى يوم الاربعاء فترة اعتقال شخص في الاربعينات من عمره من سكان بلدة طوبا زنغرية بشبهة التسبب بنفوق 8 نسور برية في الجولان بعد تسميمها .

وتم اعتقال المشتبه به امس الاحد من قبل سلطة جماية الطبيعة حيث تم تقديمه اليوم للمحكمة وتقرر تمديد اعتقاله .وأفيد ان المشتبه قام بتسميم النسور على ما يبدو ووفقا للشبهات عن طريق ادخال السم لبقرة ورميها في المكان وعندما هبطت النسور لتآكل تسممت هي الأخرى