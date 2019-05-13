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مشتبهان من كفركنا والمغار بتهديد وابتزاز اشخاص واصحاب مصالح تجارية وتبييض اموال بملايين الشواقل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة لواء الشمال شابين  من كفركنا والمغار بشبهة تهديد وابتزاز اشخاص واصحاب مصالح تجارية خلال جباية ديون لم يتم سدادها بعد اقتراضها من السوق السوداء



هذا ووفقًا للشبهات، اعتاد المشتبهون على جباية الأموال من الأشخاص وأصحاب المحلات التجارية في شمال البلاد، والذين قاموا باستقراض أموال من السوق السوداء ولم يتمكّنوا من سداد الدّيون فتم ابتزازهم وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم أو بأفراد عائلاتهم إذا لم يدفعوا المبلغ المطلوب.


 كما وكان المشتبهون قد قاموا بتبييض الأموال بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل.


 وخلال التفتيشات تمّ ضبط هواتف ومستندات كثيرة، المشتبهان سيمثلان اليوم أمام محكمة الصلح في كريات شمونة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيق" .




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