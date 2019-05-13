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المالكي: نأمل أن يحدث لقاء بين الرئيسين الفلسطيني والروسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أمله في عقد لقاء بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين في 15 يونيو المقبل في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.



وصرح المالكي لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "آمل في أن يحدث هذا اللقاء الشهر المقبل في طاجيكستان، حيث ينعقد لقاء قمة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. حسب معلوماتنا، يعتزم الرئيس بوتين المشاركة فيه، كما سيكون رئيسنا هناك أيضا. ونعمل لترتيب لقاء لهما على هامش المؤتمر".


ولم يصدر عن الكرملين حتى اللحظة إعلان رسمي حول لقاء بين بوتين وعباس في دوشنبه.


وأشار المالكي إلى أهمية ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف له خلال اجتماعهما في موسكو قبل أسبوعين، حول عزم موسكو على رفض "صفقة القرن" التي يعدها الأمريكيون، إذا تناقضت مع الاتفاقات متعددة الأطراف المبرمة سابقا".


وبحسب ما نقله موقع "RT" عن وكالة تاس الروسية، فإن المالكي أضاف قائلاً أن رام الله لا ترى مجالا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بأي صيغة في الوقت القريب، مؤكدا في ذات الوقت إمكانية عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مستقبلا، وقال: "نحن منفتحون على أي مقترحات للتفاوض ولا نضع شروطا سابقة".




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