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وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنه “وائل جنيور”، والذي أتم عامه التاسع.



وائل أقام حفل مميز لابنه بهذه المناسبة السعيدة، وأحضر الكثير من الحلوى، بالإضافة إلى قالب تورتة كبير، وضع عليه شمعة حملت رقم 9.


الفنان اللبناني شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة خاصة لابنه.



وائل كتب: “ابني وائل كبرت سنة وان شاء الله عقبال المية سنة بحبك وبشوف حالي فيك تا تخلص الدني.. حياة الروح جونيور”، وقد تلقى التهاني من جمهوره بعيد ميلاد ابنه.




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