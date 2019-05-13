تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملايين الناس سيحرمون من تطبيق واتس آب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتوقف شركة واتس آب المملوكة لفيسبوك عن دعم أنظمة تشغيل ويندوز على الهواتف الذكية اعتبارا من 31 ديسمبر 2019.




كما لن يتمكن ملايين المستخدمين للهواتف الذكية في العالم من استخدام تطبيق واتس آب لأن الشركة أعلنت أنها ستخفض دعم خدماتها على عدد من هواتف آيفون وأندرويد القديمة بعد أقل من سنتين.


وسيحرم المستخدمين الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتس آب، لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة.


وكانت "واتس آب" قد أنهت في وقت سابق دعمها لأجهزة الهواتف الذكية:Nokia Symbian S60 وNokia Series 40 operating system وBlackBerry OS وBlackBerry 10.




كلمات متعلقة

ملايين, الناس, سيحرمون, من, تطبيق, واتس, آب!,

تابعونــا

الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي 2019-05-23 | 11:26:27

رصد علماء جيولوجيين، وقوع زلزال ضخم في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، في نوفمبر من...

أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام 2019-05-22 | 14:55:57

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...

صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية 2019-05-22 | 14:55:19

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة...

واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها 2019-05-22 | 13:30:29

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...

ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" 2019-05-22 | 11:38:35

كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...

هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ 2019-05-22 | 10:39:44

قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...

كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو 2019-05-22 | 08:43:43

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...

صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل 2019-05-21 | 21:04:30

يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...

النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة 2019-05-21 | 09:01:35

اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...

تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم 2019-05-21 | 08:42:19

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة مشاعل الحزب الشيوعي الجبهة الشبيبة دير حنا قرية احياء ليوم الارض الخالد الذكرى كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة حافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عامافريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان الناصرة كيلو بندورة ارتفاع اسعار غلاء استياء خضراوات فواكه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com