شجار, واصابة, خطيرة, لرجل, 60, عاما, باطلاق, نار, في, كفركنا,

اصيب رجل (60 عاما) اليوم الاثنين باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهول خلال شجار وقع في البلدة على الشارع الرئيسي في كفركنا.

وتم نقل الرجل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.