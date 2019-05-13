محرز.., أول, لاعب, عربي, يتوج, بالدوري, الإنجليزي, مرتين,

وضع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي توقيعه على فوز فريقه على برايتون في الجولة الأخيرة من البريميرليغ ليتوج بالدوري الإنجليزي على حساب ليفربول، ويصبح أول لاعب عربي يحصل على لقب البريمييرليغ مرتين.

وانضم محرز إلى نادي مانشستر سيتي بطل الدوري في يوليو 2018، قادما من ليستر سيتي، ليبدأ معهم مشوار الدفاع عن اللقب في أحد أكثر المواسم إثارة بتاريخ المسابقة.ومع تتويج مانشستر سيتي باللقب بفارق نقطة واحدة عن منافسه الشرس ليفربول، أصبح محرز أول لاعب عربي يحصل اللقب مرتين، إذ لعب دورا بارزا في إحراز ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه، واختير في العام ذاته أفضل لاعب بحسب تصويت اللاعبين، وأفضل لاعب افريقي لعام 2016.وفي مباراة التتويج الأخيرة التي فاز فيها السيتي برباعية ساحقة على برايتون، صنع اللاعب الجزائري الهدف الثاني لإيمريك لابورت، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 63.وتوج سيتي باللقب للمرة الثانية تواليا (أول فريق يحتفظ باللقب منذ غريمه مانشستر يونايتد عامي 2008 و2009)، والرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة.