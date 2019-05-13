معهد, الفلك, يعلن:, رمضان, 29, يومًا, هذا, العام.,

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت عن أن عده شهر رمضان للعام الهجري الحالي (١٤٤٠) ستكون 29 يومًا، وأن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول فجر اليوم (الأحد) فى تمام الساعة الثالثة و١٢ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وأشار- في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير، حيث يظهر نصف القمر مضيئا ونصفه الآخر مظلما، كما أن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانبين المضيء والمظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.