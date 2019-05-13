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"بي إم دبليو" تختبر أحدث سياراتها الرياضية



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بدأت شركة "بي إم دبليو" الألمانية باختبار نموذج جديد من سياراتها الرياضية من الفئة الثامنة.



وبالرغم من تكتم "بي إم دبليو" عن تصميم هذه السيارة، إلا أن الفيديوهات التي ظهرت لها أثناء الاختبارات، تبين أنها ستأتي بـ 4 أبواب، بدلا من بابين كما هي العادة في سيارات "BMW-8".



كما ستأتي هذه السيارة بهيكل انسيابي بطول 5 أمتار تقريبا، وعجلات رياضية بمقاس 18 إنش، وأنظمة تعليق وفرملة خاصة، ونظامي دفع خلفي ورباعي.



وستطرح بنسختين، نسخة مزودة بمحرك توربيني، بـ 8 أسطوانات، وعزم 530 حصانا، ونسخة مزودة بمحرك بـ 8 أسطوانات، وعزم 600 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل.




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