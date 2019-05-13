تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصحة العالمية: أطعمة يجب تجنبها على مائدة رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نصحت منظمة الصحة العالمية بتحضير الطعام بشكل صحي خلال شهر رمضان، وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تضر الجسم، وتساعد على الشعور بالعطش.



وحذّر الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة في حوار مسجل عبر موقعها، من تناول الطعام المقلي، والأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والبهارات، لتقليل شعور الصائم بالعطش، وأن تكون معظم الأغذية طازجة قدر الإمكان.


كما نصح بعدم الإكثار من شرب المياه بعد الإفطار مباشرة، لأن المعدة يكون حجمها صغير وفي وضع غير نشط، وبالتالي تصاب بالإرهاق عند شرب المياه بكميات كبيرة.


وعوضا عن ذلك وجّه بتوزيع الكمية التي يحتاجها الجسم من المياه والتي تتراوح بين 8-12 كوبا من الماء وهذا يوازي حوالي لترين، وبالتالي يجب توزيع هذه الكمية بين الإفطار والسحور.


وأشار أن المياه مفيدة جدًا بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنها تعمل عملية "غسيل" للجهاز الهضمي والكلى والأمعاء، وبالتالي تساعد على تخلص الجسم من السموم.


ونصح بعدم شرب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية على وجبة الإفطار والسحور، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.


كما يسبب تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة انقباض الأوعية الدموية وعدم تدفق الدم للمعدة مسبباً صعوبة في الهضم وبالتالي الشعور بتقلصات وآلام.


وعن تناول الحلويات في رمضان، نصح بعدم تناولها بعد الإفطار مباشرة، وأنه يستحسن أن يتم تناول كميات قليلة منها بعد ساعتين من الإفطار، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة التي تزيد العبء على المعدة.


وتناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة يتسبب في تخمر الطعام بالمعدة، الأمر الذي يؤدى إلى الإصابة بالتلبك المعوي والانتفاخ الشديد. 




كلمات متعلقة

الصحة, العالمية:, أطعمة, يجب, تجنبها, على, مائدة, رمضان,

تابعونــا

كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ 2019-05-23 | 11:28:12

لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون 2019-05-22 | 17:00:16

تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...

مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا 2019-05-22 | 14:55:37

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...

ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ 2019-05-22 | 13:30:34

كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...

أعراض وجود الحصى في الكلى أعراض وجود الحصى في الكلى 2019-05-22 | 10:40:43

أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...

الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف 2019-05-21 | 14:50:41

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...

طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان 2019-05-21 | 12:40:04

قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...

اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم 2019-05-21 | 10:45:56

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...

للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين 2019-05-20 | 22:53:57

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...

ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال 2019-05-20 | 20:36:49

أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم الطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى اسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب بيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكاناالطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com