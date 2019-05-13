كواليس, طريفة, تجمع, تامر, حسني, ونانسي, عجرم, .., صور,

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعه عبر خاصية الاستوري، بموقع “إنستجرام”، بصور من كواليس إعلانه الجديد “فرق كبير”، مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والخاص بإحدى شركات الإتصالات بمصر.

تامر حسني، ظهر في الصور وهو يقوم بلف شعر نانسي عجرم، بالميكرفونكانه يقوم بتصفيفه بطريقة كوميدية..وكتب تامر على الصور: ”إيه اللي أنا بعمله دا مش أداء حد بيسرح شعر أبدا، دا أداء حد بيلف لمبه”.وتضمن الإعلان مواقف حياتيه يتعرض لها المصريين كل يوم، ويقومون بمساعدة بعضهم بشكل تلقائي، بهدف توصيل رسالة عن التعاون والمشاركة بين الآخرين، وذلك تحت شعار حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير.ويعد هذا التعاون الثاني بين تامر حسني ونانسي عجرم بعد مشاركتهما كأعضاء لجان تحكيم في برنامج “ذا فويس كيدز”، والأول للنجمة اللبنانية بعد ولادتها ابنتها الثالثة “ليا”.من ناحية أخرى فاجأ تامر حسني، جمهوره ومحبيه بظهوره ضيف شرف فإحدى حلقات مسلسل “ولد الغلابة”، مع الفنان أحمد السقا، وقدم فيه شخصية موظف مغلوب على أمره يعمل في تجارة الملابس المستعملة لمساعدة على العيش، وظهر خلال المشاهد وهو يمشي على عكاز.