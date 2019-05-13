علي, جابر, خضع, لعملية, جراحية, دقيقة.., ويطمئن, محبيه, ومتابعيه!,

كشف الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة mbc ​علي جابر​ أنه خضع لعملية جراحية دقيقة في منطقة الكتف في أحد المستشفيات الإماراتية.

اجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي و الحمدلله نجحت. للتنويه: لم ارى في حياتي احترافية و عناية و حرص على التفاصيل كما رأيت في @BurjeelDubai @HHShkMohd @DXBMediaOfficeجابر طمأن محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عقب انتهاء العملية، حيث نشر صورتين له من داخل المستشفى وعلق:“اجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي و الحمد لله نجحت. للتنويه: لم ار في حياتي احترافية وعناية و حرص على التفاصيل كما رأيت في مستشفى برجيل”.