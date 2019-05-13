ميلادينوف, يصل, غزة, وقطر, تبدأ, بتوزيع, الاموال,

وصل الى قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، نيكولاي ميلادينوف منسق عملية السلام في الشرق الاوسط عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وتوجه ميلادينوف الى مجمع ناصر الطبي بخان يونس للاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية المنفذ من قبل منظمة الصحة العالمية.وأكدت مصادر خاصة لـ معا ان ميلادينوف سيلتقي عددا من قادة حركة حماس لمتابعة ملف الامم المتحدة ودورها في اقامة مشاريع حيوية بغزة ضمن تفاهمات التهدئة.وكان ميلادينوف اجرى اتصالا هاتفيا بهنية يوم الجمعة بحث فيه ملف التهدئة والاوضاع الانسانية بغزة.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بمقدار 100 دولار صباح اليوم الاثنين، بدءا من الساعة العاشرة من صباح اليوم.وحسب اللجنة القطرية فإن الصرف سيكون لجميع المستفيدين من المساعدات من الكشفين الأول والثاني وذلك عبر مكاتب البريد ووفقا للترتيب الأبجدي تصرف لنحو 108 آلاف أسرة.