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ترامب يؤيد فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف القناة العبرية 12 عن عدم ممانعة الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض  بنيامين نتنياهو سيادة اسرائيل على الضفة الغربية كما فعلت مع الجولان المحتل عام 1981 بتأييد من ترامب.



وذكر مراسل"القناة 12" ، أن ترامب قام بتأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته وأنه سيعلن موافقته على خطوة نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عند تشكيل حكومته التي ستكون حكومة عريضة وواسعة وقد تصل لـ30 وزيرا.


وقال التقرير إن الخطة الأمريكية للتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشمل موافقة واشنطن على بقاء جميع المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية.



وأضاف: "خطة السلام الأمريكية الوشيكة ستعترف بأن جميع المناطق التي يسكنها إسرائيليون في الضفة الغربية "ستظل في أيد إسرائيلية بموجب اتفاق دائم"، بحسب أخبار القناة 12




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