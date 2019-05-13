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حريق في مينى سكني بحي الشريف طمره



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في حي الشريف بمدينة طمره شب حريق فجر اليوم بمبنى مكون من طابقين وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق الذي شب في الطابق الاول .



كما قامت الطواقم باخراج الدخان الكثيف ولم يبلغ عن اصابات .


يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق




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