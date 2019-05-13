حريق, في, مينى, سكني, بحي, الشريف, طمره,

في حي الشريف بمدينة طمره شب حريق فجر اليوم بمبنى مكون من طابقين وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق الذي شب في الطابق الاول .

كما قامت الطواقم باخراج الدخان الكثيف ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق