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تسجيل كاميرا المراقبة التهام النار للغابات
2019-05-13 09:12:00
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شاهد تسجيل كاميرا المراقبة التهام النار للغابات
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