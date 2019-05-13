نجا الممثل المصري محمد رمضان من إصابة محققة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "زلزال" الذي يعرض على قنوات "دي إم سي" المصرية.

وشارك محمد رمضان مع متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، مقطع فيديو وثقت لحظة سقوطه من أعلى سلم خشبي.وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "موقف حصل معي في مسلسل "زلزال".. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة وأتحرك به علشان أكون مقنع للناس.. وبعد ما خلصت المشهد المخرج اتبسط".وتابع: "سابوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلا.. قالك ما هو محمد رمضان وأكيد هيتصرف نلحق إحنا نجهز بالمشهد اللي بعده الحمد لله ربنا ستر".