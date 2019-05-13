حساب, نادين, الراسي, يتعرض, للقرصنة,

كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ ان حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تمت قرصنته من قبل أحدهم، ولكنها استطاعت أن تسترجع الحساب، وكتبت:

"بعد اختراق حسابي على التويتر في الامس تم الان استرجاعه بنجاح من قبل خبير مواقع تواصل الاجتماعي ابراهيم يونس".وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي الراسي حيث طلبوا منها الإنتباه والحذر جيداً كي لا تتم قرصنة الحساب مرة أخرى.