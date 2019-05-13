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يوفنتوس يكشف عن قميصه الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: كشف نادي يوفنتوس الإيطالي الأحد عن التصميم الجديد لقميص فريق "السيدة العجوز" الخاص بالموسم المقبل.



وجاء التصميم الجديد مختلفًا عن قميص الموسم الحالي، حيث أنه بات مقسومًا إلى نصفين أحدهما باللون الأبيض والآخر بالأسود، وبينهما فاصل باللون الأحمر.


ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تقديمي للقميص الجديد يضم أكثر من نجم، أبرزهم كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، وجورجيو كيلليني، وميراليم بيانيتش.


ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره روما الأحد على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.




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